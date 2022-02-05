أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت (21) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب وحجة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن الاستهدافات دمرت (13 ) آلية عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف المليشيا الإرهابية.

التحالف يحذر أهالي حرض

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض ابتداءً من الساعة الثالثة فجراً (0300) ليوم السبت (05 فبراير 2022م) حتى إشعار آخر باستخدامها، باعتبارها ضمن منطقة العمليات ويتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق.

كما طلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.