أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، أن ألوية اليمن السعيد أحرزت تقدمات نوعية بعد انطلاق العمليات فجر اليوم بمحافظه صعدة.

وأضاف التحالف، أن ألوية اليمن السعيد تم تجهيزها ودعمها من التحالف بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية.

التحالف يطالب سكان صنعاء بإخلاء الأعيان المدنية

وفي وقت سابق، طالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سكان صنعاء إخلاء الأعيان المدنية التي استخدمتها المليشيا الحوثية الإرهابية في إطلاق الأعمال العدائية الموجهة إلى المملكة.

وأوضح التحالف أنه سيقصف نقاطًا حاسمة في صنعاء يستخدمها الحوثيون لإطلاق المسيرات، مشيرًا إلى أن الحوثيين اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين.

الدفاعات الجوية السعودية تحبط عملًا عدائيًا

وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية اليوم الخميس (12:05) 10 فبراير 2022م من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي.