أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت (16) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب وحجة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن الاستهدافات دمرت (9) آليات عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف المليشيا الإرهابية.

وفي وقت سابق طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن من المدنيين التريث في العودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم، لحين انتهاء ألوية اليمن السعيد من تطهير المدينة من آلاف الألغام الحوثية مشيرًا إلى أن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.