أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمناسبة (يوم التأسيس)، مبادرة التدريب المجتمعي “أتقن” التي تهدف إلى تسخير إمكانيات المؤسسة لأفراد المجتمع كافة لإكسابهم المهارات الأساسية في عدد من المجالات وتوسيع مداركهم المعرفية.

ويبدأ التدريب في البرنامج يوم 27 رجب 1443هـ الموافق 28 فبراير 2022 م، ولمدة أسبوعين بواقع 3 أيام لكل برنامج تدريبي بإجمالي 12 ساعة تدريبية.

برامج تدريبية متخصصة

وستطلق المؤسسة هذا العام برامج تدريبية متخصصة في مجالات متنوعة يشارك في تقديمها مع المؤسسة قطاع التدريب الأهلي وستقدم البرامج التدريبية – عن بُعد – من خلال المنصات الإلكترونية، بشروط ميسرة ومقابل أجور رمزية للتسجيل فقط.

وتتنوع البرامج التدريبية المقدمة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة مثل مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني), وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية, والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء, والاختراق المعلوماتي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية, وإدارة الفعاليات والمناسبات, وأساسيات حساب ضريبة القيمة المضافة.

تدريب 57 ألف متدرب ومتدربة

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنهت تدريب أكثر من 57 ألف متدرب ومتدربة في المراحل السابقة من برنامج التدريب المجتمعي “أتقن.