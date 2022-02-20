تسببت التذاكر وطريقة منحها في أزمة قبل انطلاق مباراة الأهلي والشباب غدًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تفاصيل الأزمة

وقال خالد البدر الناقد الرياضي في قناة 24 الرياضية عبر حسابه في “تويتر” : “كلنا مع الأنظمة واللوائح ولكن يُفترض أن تُمنح الأندية الجماهيرية سعة أكبر من مقاعد المدرجات التي تكون خارج ملعبها، ليس من المعقول أن يحصل الأهلي النادي الجماهيري على نسبة أقل من التذاكر أمام نادٍ غير جماهيري في مباراة ربع نهائي أغلى الكؤوس”.

موعد مباراة الأهلي والشباب

وسيواجه الشباب، فريق الراقي في ملعب ” الملز” في الرياض غدًا في تمام الساعة التاسعة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين انتهت بفوز الشباب برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكان ذلك في الأول من يناير الماضي.

ويحتل الشباب حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يتواجد الراقي في المركز التاسع في جدول الترتيب.