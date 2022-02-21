كشف المدربان، الأرجنتيني ميجيل روسو مدرب النصر ومواطنه رامون دياز تشكيلة ديربي النصر والهلال الذي ينطلق مساء اليوم في ربع نهائي كأس الملك.

تشكيل ديربي النصر والهلال

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: “وليد عبدالله في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، فونيس موري، منصور الشمري، أنسيلمو، علي الحسن، بيتي مارتينيز، تاليسكا، جوناثان رودريغيز، فينسينت أبو بكر”.

أما تشكيل الهلال فجاء مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، موسى ماريجا، سالم الدوسري، إيجالو”.

وسيدير الحكم الجزائري مصطفى غربال مباراة النصر والهلال ويعاونه طاقم جزائري مكون من مقرن قوراري وعبدالحق أثبالي كحكمين مساعدين، بينما فيصل البلوي من السعودية كحكم رابع، مهدي شريف حكمًا للفيديو، من الجزائر، والسعودي فهد العمري مساعدًا لحكم الفيديو.