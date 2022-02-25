يترقب جمهور الكرة السعودية، غدًا السبت، ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيل الأهلي والاتحاد المتوقع:

وسيكون تشكيل الأهلي المتوقع مكونًا من: “محمد الربيعي، إزجان أليوسكي، عبدالباسط هندي، دانكلير بيريرا، مجرشي، فيليب براداريتش، فرانك كوم عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، كارلوس إدواردو، عمر السومة”.

أما تشكيل الاتحاد المتوقع فسوف يكون مكونًا من: “مارسيلو جروهي، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي، برونو هنريكي، أندري فيليبي، فهد المولد، عبدالعزيز البيشي، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله”.

الاتحاد أفضل من الناحيتين المعنوية والفنية:

ويدخل الاتحاد ديربي جدة، غدًا وهو في أفضل حالاته الفنية والنفسية، حيث يتصدر العميد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يعاني الأهلي من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث ودع كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ربع النهائي، مع احتلال المركز التاسع في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 25 نقطة.

وسبق لـ الأهلي أن فاز بنتائج تاريخية على الاتحاد منها الفوز بخماسية نظيفة، والفوز بخماسية لهدف عامي 1965 و1976.

ولكن يبقى أكبر انتصار في تاريخ ديربي جدة، مسجل باسم الاتحاد، والذي فاز بسباعية نظيفة، في عام 1960، وبنتيجة (8/ 2)، في 1966.