تترقب الجماهير مباراة منتخب مصر ضد الكاميرون اليوم، أملًا في ظهور فريق الفراعنة بشكل مميز وخطفه لبطاقة التأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.

مصر ضد الكاميرون اليوم

ومن المقرر أن تلعب مصر ضد الكاميرون على ملعب أولمبي، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد تجاوز عقبة المغرب بصعوبة بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، فيما صعدت الكاميرون بعد الفوز على جامبيا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

ويغيب عن الفراعنة عدد من اللاعبين، حيث يفقد حارس مرماه الأساسي محمد الشناوي لمعاناته من شد في العضلة الخلفية، وأحمد حجازي لتعرضه لتمزق في العضلة الضامة، بجانب أكرم توفيق الذي أًصيب بقطع في الرباط الصليبي.

على الجانب الآخر، عاد عدد من اللاعبين المصابين إلى تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم قبل مباراة الكاميرون اليوم، بعد تعافيهم من إصابات مختلفة، وهم؛ محمد أبو جبل، حمدي فتحي ومحمود حمدي الونش.

ويتوقع أن يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراة الكاميرون اليوم بتشكيل مكون من؛ محمد أبو جبل، أحمد فتوح، الونش، محمد عبدالمنعم، عمر كمال، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني، عمر مرموش، محمد صلاح ومصطفى محمد.