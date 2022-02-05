حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، الشوط الأول من مباراة الشباب والحزم ضمن منافسات الجولة الـ19 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د39' الهدف الأول لـ الحزم عن طريق اولا جون

الحزم 1 × 0 الشباب#الحزم_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/0SaGiXxqsb

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 5, 2022

ملخص الشوط

وبادر أولا جون بالهدف الأول لـ الحزم في الدقيقة الـ40 عبر تصويبة مخادعة.

ونجح الليث سريعًا في إحراز هدف التعادل عبر البرازيلي كارلوس جونيور في الدقيقة الـ44، حيث احتسب الحكم الهدف، بعد العودة إلى تقنية VAR.