انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب والأهلي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بداية سريعة من الشباب والأهلي:

وبدأت مباراة الشباب والأهلي المقامة على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وأطلق فيليب برادريتش تسديدة قوية عند الدقيقة الثامنة، ولكنها مرت بجوار قائم حارس مرمى الليوث، فواز القرني.

وأطلق لوسيانو فييتو تسديدة قوية عند الدقيقة 11، إلا أن الحارس محمد الربيعي تصدى لها، وكاد الأهلي أن يهز الشباك عند الدقيقة 16، ولكن القرني أمسك الكرة، ولعب كارلوس إدواردو رأسية خطيرة، وأبعدها أحمد شراحيلي.

محاولات مستمرة:

ومر عبدالرحمن غريب وأطلق تسديدة قوية عند الدقيقة 21، ولكنها مرت أعلى المرمى، قبل أن ينقذ الربيعي فرصة محققة من الشباب عند الدقيقة 23، وتسبب خطأ فادح من دانكلير في تشكيل خطورة على الأهلي، ولكن الربيعي أبعد الكرة.

ولعب عمر السومة تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت أعلى المرمى، لتستمر محاولات الفريقين، وسط تألق من الدفاع وحراس المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب والأهلي في كأس الملك بالتعادل بدون أهداف.