يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة انتفاضته أمام فرق جدة، وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الاتحاد غدًا.

التعاون يطمح لمواصلة انتفاضته

ولم يخسر التعاون في آخر 4 مواجهات أمام أندية جدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز مرة وتعادل في 3 لقاءات، وكانت خسارته الأخيرة ضد الاتحاد في فبراير الماضي.

ونجح سكري القصيم في استعادة جزء من بريقه المفقود في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحسنت نتائجه ومستواه في الجولات الأخيرة، ما يحفز لخطف نقاط مباراة الغد.

الاتحاد ضيفًا على سكري القصيم غدًا

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة مباراة التعاون ضد الاتحاد، مساء يوم غد الخميس، في إطار مواجهات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة ضد الهلال، فيما يحتل سكري القصيم المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.