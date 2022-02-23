شاركت شركة التنفيذي ضيوفها في الصالات التنفيذية الاحتفال بمناسبة يوم التأسيس.

#يوم_بدينا رسمنا ملامح عزنا وفخرنا ..#يوم_بدينا احتفلنا بإنجازاتنا ..

وفي #يوم_التاسيس شاركنا ضيوفنا في الصالات التنفيذية احتفالنا بهذي المناسبة الغالية علينا🇸🇦

بشوفتكم سعدنا .. pic.twitter.com/ajwrMQySeb — شركة التنفيذي (@Altanfeethi) February 22, 2022

ملامح عز وفخر:

وقالت الشركة في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الأربعاء: يوم بدينا رسمنا ملامح عزنا وفخرنا، يوم بدينا احتفلنا بإنجازاتنا.. وفي يوم التأسيس شاركنا ضيوفنا في الصالات التنفيذية احتفالنا بهذي المناسبة الغالية علينا.

جدير بالذكر أن شركة التنفيذي معنية بإدارة وتشغيل كافة الصالات والمكاتب التنفيذية في مطارات المملكة.

يوم التأسيس:

وشهدت مدن المملكة يوم أمس الثلاثاء العديد من الفعاليات التي تُقام احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس، الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام، اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها، منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هــ، الموافق 1727م، حتى اليوم.