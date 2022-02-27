احتفلت لجنة التنمية الاجتماعية بحي ظهرة لبن بالرياض بفعالية “بداية وطن” بمناسبة يوم التأسيس، بمشاركة أهالي حي ظهرة لبن ورجال الأعمال وضيوف شرف من خارج المملكة، حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحيكم وتلاه فيلم وثائقي عن يوم التأسيس وتاريخ تأسيس الدولة السعودية حتى تاريخنا الحاضر.

بعد ذلك ألقى نائب رئيس مجلس الإدارة باللجنة، الدكتور عبدالله بن فايز الشهري، كلمة ترحيبية بالضيوف وهنأ الجميع بهذا اليوم الذي يفخر فيه كل من على هذه الأرض الطيبة ويعتز بها.

نشاطات وبرامج تنموية:

عقب ذلك عرضت اللجنة فيلمًا يوضح ما قامت به من أعمال وما تقوم به من نشاطات وبرامج تنموية متنوعة في شتى المجالات من التدريب والترفيه والتثقيف والتوعية والإبداع، لأهالي حي ظهرة لبن ومن رغب بالمشاركة من خارج الحي على جميع الأصعدة من رجال ونساء وأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

قصائد وطنية:

ثم تلا ذلك ندوة لعبدالرحمن القراش وضح فيها تاريخنا الوطني والدولة السعودية منذ تأسيسها، ثم شارك الشاعران منيف الحصان الشهراني المشارك في شاعر المليون والشاعر مبارك الشهراني بقصائد وطنية أطربت اذان الحاضرين.

وقبل الختام كرمت لجنة التنمية الاجتماعية الشيخ حسن بن مفرح الشريف بالعضوية الفخرية للجنة وذلك نظيرًا لدعمه وشكره على ما يقدم للجنة وللحي من الدعم المادي والمعنوي في سبيل تطوير الإنسان والمكان.

كما كرمت اللجنة المشاركين والداعمين والإعلاميين الحاضرين وأعضاء ديوانية الحي للمتقاعدين.

وختم الحفل بشيلة وطنية للشاعر حسن بن حمود الشهري بعنوان (سارعي للمجد يا موطني).

حضر الحفل من ضيوف الشرف مساعد السفير التايلندي ومترجم اللقاء التاريخي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء التايلندي، حسين حاج ناوي.