نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صباح يوم أمس الاثنين، بمناسبة يوم التأسيس ندوة بعنوان (الدولة السعودية.. توحيد وتلاحم)، لمنسوبي الرئاسة العامة.

وشارك في الندوة وكيل الرئاسة العامة للتوعية والتوجيه الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن مهنا الجهني، وفضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات.

محاور عديدة:

وناقشت الندوة عدة محاور منها، قيام الدولة السعودية في كل أطوارها على التوحيد منذ معاهدة الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب- رحمهما الله-، وناقش المحور فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن مهنا الجهني، الذي تطرق إلى أهمية الاتفاق بين الإمامين برسالة التوحيد في قيام الدولة وأن نصرة وقوة الجماعة تكون به، وعلى هذا الأمر قامت الدولة السعودية الأولى ثم الدولة السعودية الثانية ثم الدولة السعودية الثالثة على يد المؤسس الباني الملك عبدالعزيز- رحمه الله-.

يوم التأسيس:

ثم ناقش محور يوم التأسيس وعلاقته بأصل السمع والطاعة ولزوم الجماعة وعناية الدولة السعودية بالعقيدة الصحيحة، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، مؤكدًا على أن الوطن بفضل الله ثم بفضل تمسكه بالدين أصبح مثل الأسرة الواحدة.

وبين الشبانات أن قوة الدولة بقوة الأساس، ولا يوجد أساس أقوى من التوحيد، وأهمية الحفاظ عليه تكمن في أربعة أسس حمل مسؤوليتها الملوك جميعًا من بعد الإمام وهي الجماعة، والإمام، والبيعة، والأرض.

وتأتي هذه الندوة ضمن توجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بمناسبة يوم التأسيس.