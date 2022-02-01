دخل قرار اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية حيز التنفيذ، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 1 فبراير.
أهمية الجرعة التنشيطية:
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنه اعتبارًا من 1 فبراير 2022 ستكون الجرعة الثالثة شرطًا لما يلي:
- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.
- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.
- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.
- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.
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