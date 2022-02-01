دخل قرار اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية حيز التنفيذ، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 1 فبراير.

أهمية الجرعة التنشيطية: