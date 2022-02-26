حقق الجواد “إمبلم رود” لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان كأس السعودية 2022 الأغلى عالميًّا.
فيديو | #ولي_العهد يتوج الأمير سعود بن سلمان بـ #كأس_السعودية 2022 بعد فوز "إمبلم رود" في السباق الختامي#محمد_بن_سلمان_في_كأس_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/vEwPDrGmU0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 26, 2022
وتوج ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، الأمير سعود بن سلمان بـ كأس السعودية 2022 بعد فوز “إمبلم رود” في السباق الختامي.
وانطلقت منافسات كأس السعودية العالمي للخيول، الأغلى في العالم، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالعاصمة الرياض، مساء الجمعة.
"إمبلم رود" لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان يحقق #كأس_السعودية 2022 الأغلى عالميًا. 🇸🇦🇸🇦 #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/UTbJbWHgdZ
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) February 26, 2022
وشهدت النسخة الثالثة من البطولة مشاركة 13 جوادًا من بريطانيا ومثلها من الإمارات، و12 يابانيًّا و11 فرنسيًّا و9 من أمريكا و6 من قطر و5 من البحرين وأيرلندا واثنين من الأرجنتين وإسبانيا، وواحد من ألمانيا واليونان.
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