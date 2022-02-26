حقق الجواد “إمبلم رود” لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان كأس السعودية 2022 الأغلى عالميًّا.

وتوج ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، الأمير سعود بن سلمان بـ كأس السعودية 2022 بعد فوز “إمبلم رود” في السباق الختامي.

وانطلقت منافسات كأس السعودية العالمي للخيول، الأغلى في العالم، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالعاصمة الرياض، مساء الجمعة.

"إمبلم رود" لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان يحقق #كأس_السعودية 2022 الأغلى عالميًا. 🇸🇦🇸🇦 #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/UTbJbWHgdZ — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) February 26, 2022

وشهدت النسخة الثالثة من البطولة مشاركة 13 جوادًا من بريطانيا ومثلها من الإمارات، و12 يابانيًّا و11 فرنسيًّا و9 من أمريكا و6 من قطر و5 من البحرين وأيرلندا واثنين من الأرجنتين وإسبانيا، وواحد من ألمانيا واليونان.