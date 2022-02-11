أكد اللواء خالد الصيخان مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية، أنه بإمكان المواطنين في المرحلة الأولى الحصول على الجواز السعودي الإلكتروني الجديد فقط في ثلاث مناطق وهي الرياض وجدة والشرقية.

#من_السعودية | اللواء خالد الصيخان – مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية: المرحلة الأولى بإمكان المواطنين الحصول على #الجواز_السعودي_الإلكتروني الجديد فقط في ثلاث مناطق "الرياض وجدة والشرقية". @AljawazatKSA @Kh4546 #قناة_السعودية pic.twitter.com/ECjhiSeiMS

— قناة السعودية (@saudiatv) February 11, 2022

الحجز عبر أبشر:

وتابع الصيخان خلال تصريحات إلى قناة السعودية، أنه يتم حجز موعد مع أبشر للحصول على الجواز السعودي الإلكتروني، مشيرًا إلى أن المملكة لديها إمكانيات عالية وتقنية للوصول إلى أعلى سمات أمنية يمكن تطبيقها بالنسبة للجواز والشريحة المستخدمة.

بيانات الجواز:

وأضاف أن الشفرة الموجودة في الشريحة تمكن جميع دول العالم من قراءة بيانات الجواز وكل صفحة من صفحات الجواز بها سمات أمنية، مشددًا على أنه يمكن كذلك معرفة المواقع المهمة في المملكة عبر تفحص الجواز.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات، أطلقت أمس الخميس، جواز السفر السعودي الإلكتروني بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وإصداره حاليًا في إدارات الجوازات بالمناطق، وذلك بالمراجعة بعد أخذ موعد في منصة “أبشر” الإلكترونية وإيصاله إلى المستفيد عبر البريد السعودي “سبل” خلال ثلاثة أيام عمل.

شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية:

وأوضحت المديرية أنه يمكن إتمام عملية المراجعة بتحديد موعد من قائمة المواعيد في “أبشر”، واختيار أيقونة موعد إصدار أو تجديد الجواز، ثم الذهاب إلى مقر إدارة الجوازات بالمنطقة، وتقديم متطلبات إصدار الجواز الإلكتروني الجديد ” الهوية الوطنية وصورتين شخصية مع إحضار جواز السفر القديم في حال التجديد”، مشيرةً إلى أنه يمكن الاستفادة من منصة “أبشر” الإلكترونية لإصدار وتجديد جواز السفر ” النسخة السابقة “.

ونوّهت “الجوازات”، بأن الجواز الإلكتروني مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم، ويحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية.