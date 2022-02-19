أعلن الجيش الأوكراني، مساء أمس السبت مقتل أحد جنوده في الشرق “الانفصالي”.

وقال الجيش الأوكراني إنه “رصد 12 انتهاكاً لوقف إطلاق النار من انفصاليين مواليين لروسيا في شرق أوكرانيا صباح اليوم السبت مقارنة مع 66 في اليوم السابق”.

إطلاق نار

وذكر الجيش على صفحته بموقع فيس بوك أن الانفصاليين فتحوا النار على أكثر من 20 تجمعاً سكنياً مستخدمين المدفعية الثقيلة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك.

أوكرانيا تعلق

وزادت وقائع القصف عبر الخط الذي يفصل بين القوات الحكومية والانفصاليين بشدة هذا الأسبوع، فيما وصفته الحكومة الأوكرانية بأنه استفزاز.

ونفت حكومة أوكرانيا بشدة تلميح روسيا بأن كييف قد تشن هجوماً في شرق البلاد.