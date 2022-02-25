قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة: إن الجيش الروسي يحاول التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف من محور جديد بعد فشله في السيطرة على مدينة تشيرنيهيف.

وأوضحت الوزارة عبر “تويتر” أن القوات الروسية لا تزال على بعد أكثر من 50 كيلومترًا عن مركز مدينة كييف، مشيرة إلى تقارير عن اشتباكات متقطعة في الضواحي الشمالية للعاصمة الأوكرانية، بحسب “العربية”.

عزل مدينتين:

وفي تطور، نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الجمعة، أن القوات الروسية عزلت مدينتي سومي وكونوتوب بشمال شرق أوكرانيا.

وقال مسؤول دفاعي أميركي بارز، اليوم الجمعة: إن روسيا تواجه مقاومة أقوى مما كانت تتوقع في حربها ضد أوكرانيا، بما في ذلك تقدمها صوب العاصمة كييف، ويبدو أنها فقدت بعض الزخم في الهجوم.

مقاومة أقوى:

وأضاف المسؤول: “حسب تقييمنا نرى أن هناك مقاومة من جانب الأوكرانيين أقوى مما كان الروس يتوقعون”، مشيرًا إلى أن مراكز السيطرة والتحكم التابعة للجيش الأوكراني “لم تتعرض للضرر”.