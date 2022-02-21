أعرب رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع شركة وسط جدة للتطوير، مؤكدًا في الوقت ذاته إمكانية إنشاء ملعب خاص بالعميد بعد ذلك.

الحائلي فخور بالشراكة الجديدة:

وأعلنت شركة وسط جدة، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية مع الاتحاد والأهلي، بعقد يمتد لـ20 عامًا وبقيمة 100 مليون ريال لكل منهما، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال الحائلي: “اللهم لك الحمد، بعونٍ من الله وتوفيقه، سعِدتُ اليوم بإتمام أحد أكبر شراكة استراتيجية في تاريخ النادي، من خلال التوقيع مع شركة وسط جدة للتطوير، لتصبح الشريك الاستراتيجي للنادي”.

وتابع عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “في الاتحاد نفخر بهذه الشراكة مع هذا المشروع الرائد الذي سيكون منطقة الجذب الأولى لكل من يزور جدة، ونظرًا لما يهدف له هذا المشروع من خلال دمج الماضي بالحاضر”.

وأضاف الحائلي: “في مجلس الإدارة نعمل جاهدين لأن نرفع من مداخيل النادي، والشراكة مع شركة وسط جدة للتطوير ما هي إلا بداية للمزيد من الشراكات والرعايات مع أطراف أخرى بإذن الله”.

الاتحاد قد ينشئ ملعبًا خاصًّا:

وفي السياق ذاته، قال الحائلي عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “ملعب وسط جدة سيكون لنادي الاتحاد ونادي الأهلي معًا، وأيضًا سيكون متاحًا لنا ملعب الجوهرة وعبدالله الفيصل، وممكن ننشئ ملعبًا خاصًّا للنادي مستقبلًا”.

وواصل رئيس نادي الاتحاد تصريحاته قائلًا: “ما حدث فرحة كبيرة لنا، وهدفي هو إسعاد جماهير العميد، والآن نعمل على تحقيق الإنجازات”.