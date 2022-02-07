التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي في مقر الهيئة اليوم، بنائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية دينيسون أوفوت.

التعاون الإعلامي بين البلدين:

وجرى خلال اللقاء نوقش عدد من الموضوعات ذات الاهتمامات المشتركة، إلى جانب تطوير التعاون في شتى المجالات الإعلامية وتعزيز التواصل وآلياته.

فيما نوه نائب رئيس بعثة السفارة بالتطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات في إطار رؤية المملكة 2030م، مبينًا أن تلك التغييرات الواسعة في المجالات كافة تمثل سبلاً جديدة لصناعة رسائل إعلامية دولية يمكن عكسها من خلال تفعيل سبل الشراكة بين الهيئة والجهات النظيرة لها في الولايات المتحدة الأمريكية.