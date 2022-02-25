أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن اصطحاب الأطفال إلى المسجد الحرام لمن هم فوق السابعة من العمر وحالتهم محصن في تطبيق توكلنا.
اصطحاب الأطفال إلى المسجد الحرام
وأجابت وزارة الحج ممثلة بحساب عناية وخدمات ضيوف الرحمن على تويتر، على سؤال أحد متابعيها والذي جاء فيه: هل يمكن اصطحاب الطفل بسن عمر ٨ سنوات إلى ١٠ سنوات إلى الحرم؟”
وأجابت بالقول: “ننوه لكم أن الأعمار المسموح باستخراج موعد تصريح لها ودخولها الحرمين هي 7 أعوام وما فوق مع اشتراط ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا”.
فئتان من غير السعوديين مسموح لهما بالحج
يذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت من قبل أنه تم تحديد فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.
وأكدت الوزارة أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.
عدد الحجاج
وفيما يخص طريقة وآلية الحج لأداء مناسك الحج هذا العام، والعدد المسموح لضيوف الرحمن لأداء الفريضة سواء من داخل السعودية أو من خارجها، أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.
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