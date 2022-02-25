أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن اصطحاب الأطفال إلى المسجد الحرام لمن هم فوق السابعة من العمر وحالتهم محصن في تطبيق توكلنا.

اصطحاب الأطفال إلى المسجد الحرام

وأجابت وزارة الحج ممثلة بحساب عناية وخدمات ضيوف الرحمن على تويتر، على سؤال أحد متابعيها والذي جاء فيه: هل يمكن اصطحاب الطفل بسن عمر ٨ سنوات إلى ١٠ سنوات إلى الحرم؟”

وأجابت بالقول: “ننوه لكم أن الأعمار المسموح باستخراج موعد تصريح لها ودخولها الحرمين هي 7 أعوام وما فوق مع اشتراط ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا”.

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