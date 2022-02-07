أعلن الخبير والمتخصص في الشأن التقني سالم الحربي عن ميزة جديدة، وصلت إلى تطبيق سناب شات.

#سناب_شات اضاف ميزة حذف الحساب من خلال التطبيق .في السابق كان الحذف متاح فقط من الويب . pic.twitter.com/9heOJJLTNv

— سالم الحربي (@arnod) February 6, 2022

ميزة حذف الحساب

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر” ” تطبيق سناب شات أضاف ميزة حذف الحساب من خلال التطبيق، وفي السابق كان الحذف متاحاً فقط من الويب”.

وأوضح الحربي، أنه يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال ثلاث خطوات بكل سهولة كالتالي:

– الذهاب إلى الإعدادات

– نذهب إلى خيار حذف حساب

– ثم تسجيل دخول وحذف الحساب