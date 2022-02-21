توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني أن تتعمق الكتلة الباردة، التي أصلها قطبي، اليوم الاثنين نواحي جنوب الوسطى والشرقية والغربية ثم الجنوبية إلا أن يصرفها الله.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “تستمر الكتلة الباردة حتى الأربعاء 1443/7/22هـ ومن الخميس 1443/7/23هـ متوقع أن تتأقلم الكتلة الباردة وبالتالي توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي على السعودية إن شاء الله”.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تعالى يطرأ انخفاض تدريجياً في درجات الحرارة على جنوب المملكة ويستمر على شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشمالية الغربية من المملكة.