قال الخبير في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني؛ إن غدًا الخميس 1443/7/9هـ، الموافق 10 فبراير، هو أول أيام موسم العقارب.

3 منازل في موسم العقارب

وأضاف الحصيني، في منشور له على حسابه الرسمي بتويتر، أن نوء العقارب ليس نجمًا، إنما صفة تتصف بها هذه الأيام، مشيرًا إلى أنها ثلاثة منازل: “سعد الذابح العقرب الأولى أو ما يُسمى بعقرب السم، وسعد بلع، وهو العقرب الثانية ويسمى أيضًا بعقرب الدم، وسعد السعود هي العقرب الثالثة ويسمى أيضًا بعقرب الدسم.

وأكد خبير الطقس أن هذه العقارب لها من أسمائها نصيبٌ، وعدد أيامها 39 يومًا، وهي مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قطبية أو سيبيرية قد تحصل منه أضرارٌا.

الخير قارب في موسم العقارب

وكشف عبدالعزيز الحصيني؛ أن سعد الذابح وبلع يقعان في فصل الشتاء، وسعد السعود يقع في فصل الربيع، مشيرًا إلى ما قالته العامة: “إذا دخلت العقارب، صار الخير قارب”، مؤكدًا أنه يغلب عليها اعتدال الجو، وفي آخرها يبلغ الربيع أوجهُ متى ما نبت الأرض وبارك الله فيه ولم يصبه العطش.

وأشار الحصيني إلى أن موسم العقارب يتصف بهجمات بردٍ مباغتة على فتراتٍ متباعدة، خاصةً إذا هبّت فيه رياحٌ شمالية أو شمالية شرقية باردة.