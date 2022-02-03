توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة ورياحًا متوسطة إلى قوية على معظم مناطق المملكة غدًا الجمعة.

خريطة أمطار الجمعة

وكتب الحصيني على صفحته بتويتر: “حسب المراصد متوقع نشاط للرياح يوم غدٍ الجمعة 1443/7/3هـ من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة والغبار”.

وأوضح الحصيني أن الرياح المثيرة للأتربة ستكون على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة والجوف وحائل والقصيم ومكة والشمالية ومحافظات شمال وغرب الرياض”.

وأشار الباحث في الطقس والمناخ في توقعاته إلى أن العاصمة الرياض وضواحيها وجنوب الرياض متوقع أن يكون عليها رياح متوسطة السرعة”.

كما توقع الحصيني هطول أطار على أجزاء متفرقة من مناطق تبوك ومكة والمدينة والرياض والباحة وعسير وجازان والمنطقة الشرقية والكويت لافتًا إلى أن الأمطار ستكون من خفيفة لمتوسطة، غزيرة جنوب الطائف يعقبها انخفاض في الحرارة على معظم المناطق وموجة برد متوسطة القوة ورياح مغبرة.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -الخميس أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق بريدة، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب غرب المملكة وكذلك مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والجنوبي ونصف متر إلى متر على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والجنوبي وخفيف الموج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.