توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة مطرية تستمر لعدة أيام، بدءًا من مساء اليوم الخميس.

حالة جوية ممطرة:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إن مراصد الطقس تشير إلى حالة جوية ممطرة من خفيفة لمتوسطة، من مساء اليوم الخميس، وتستمر عدة أيام على أجزاء محدودة من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وتبوك وحائل والشمالية والباحة وعسير ونجران وشمال وغرب منطقة الرياض وشمال الشرقية.

وأشار الحصيني، إلى أن الحالة المطرية تكون مصحوبة برياح نشطة وغبار وارتفاع في الحرارة فانخفاض.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي القصيم والرياض.

أمطار رعدية:

وتابع تقرير الأرصاد: أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من تلك المناطق المذكورة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير.