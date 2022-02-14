أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن قائمة الحكام المعتمدين لدى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، لمنافسات عام 2022.

الفيفا يعتمد الحكام السعوديين:

وجاءت قائمة حكام الساحة المعتمدين لدى فيفا، كالتالي؛ محمد الهويش، فيصل البلوي، شكري الحنفوش، سامي الجريس، تركي الخضير، ماجد الشمراني وخالد الطريس.

وضمت قائمة الحكام السعوديين المساعدين كلًّا من؛ محمد العبكري، عبدالرحيم الشمري، بدر الشمراني، فهد العمري، ياسر السلطان، عمر الجمل، فيصل القحطاني، هشام الرفاعي وخلف الشمري.

حكام الفيديو والصالات:

كما اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، 6 حكام سعوديين في تقنية الفيديو، وهم؛ محمد الهويش، فيصل البلوي، محمد الحربي، تركي الخضير وأحمد الرميخاني، بالإضافة إلى عبدالله الشهري.

وفي السياق ذاته، أوضح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه تم اعتماد سعد الحيان حكمًا لكرة الصالات.