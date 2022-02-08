أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير عن تحقيقها صافي ربح بلغ 16 مليون ريال في الربع الثالث المنتهي في ديسمبر 2021 ، مقارنة بصافي خسارة قدره 128.1 مليون ريال في الربع نفسه من العام السابق.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن تحقيق صافي الربح، يرجع بصفة أساسية إلى الارتفاع الإيرادات بنسبة 8.6٪ لتبلغ 1,466.4 مليون ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، مدفوعة بتعافي الاستهلاك على المستويين المحلي والدولي خصوصاً في شهري أكتوبر ونوفمبر.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 44.74 نقطة ليقفل عند مستوى 12249.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 173 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، والتعاونية، والصادرات، وأسيج، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اليمامة للحديد، والمتطورة، وفيبكو، والإنماء، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.38% و 3.77% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، واتحاد الاتصالات الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، وسابك، ودار الأركان الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) منخفضًا 35.38 نقطة ليقفل عند مستوى 25281.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 173 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150 ألف سهم تقاسمتها 4723 صفقة.