توقع الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان استقرار الأجواء حتى نهاية الثلث الثاني من فبراير.

وقال الحيزان، عبر حسابه في “تويتر”: “في المدى المنظور حتى نهاية الثلث الثاني من فبراير ٢٠٢٢م لا مؤشرات لحالات جوية يُشار لها بالبنان.

منخفضات جوية ممطرة

وأضاف “تتأثر بلاد الشام بعدة منخفضات جوية ممطرة مع تساقط للثلوج الكثيفة وخاصة في سوريا ولبنان، وموجتي برد من المحتمل أن تؤثر على أجوائنا بين ٩ و ١٦ فبراير ٢٠٢٢م”.

في المدى المنظور حتى نهاية الثلث الثاني من فبراير ٢٠٢٢م

لا مؤشرات لحالات جوية يُشار لها بالبنان

وتتأثر بلاد الشام بعدة منخفضات جوية ممطرة مع تساقط للثلوج الكثيفة وخاصة في سوريا ولبنان

و "موجتا برد" من المحتمل أن تؤثر على أجوائنا بين ٩ و ١٦ فبراير ٢٠٢٢م

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توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة على جازان، عسير، الباحة وأجزاء من شرق ووسط المملكة وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

كما توقعت الأرصاد، تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة تكوّن الصقيع على مرتفعات تبوك (جبل اللوز- علقان).