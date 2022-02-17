قرر مجلس إدارة شركة الخزف السعودي توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2021، بإجمالي نحو 59.87 مليون ريال، لعدد 79.8 مليون سهم.

وقالت شركة الخزف السعودي، في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.75 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

أحقية الأسهم:

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم الحادي والعشرون من شهر فبراير 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ارتفاع أرباح الشركة:

وكان صافي أرباح الشركة قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة بنسبة 275.92% في التسعة أشهر الأولى من العام 2021 إلى 186.67 مليون ريال، قياساً على 49.65 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2020.