أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن استئناف تشغيل رحلاتها التجارية إلى مدينة النجف في العراق اعتبارًا من اليوم السبت، بواقع رحلتين بالأسبوع يومي السبت والأربعاء.

استئناف الرحلات:

وقال الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي: “يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن استئناف تشغيل رحلاتها المباشرة إلى مدينة النجف في جمهورية العراق، حيث يأتي ذلك لتلبية رغبات الركاب الكرام في اتساع شبكة الخطوط الجوية الكويتية من وجهات ومحطات متنوعة، خاصة بأن وجهة النجف تعد من الوجهات المهمة جدًّا لدى العملاء الأعزاء، والتي يكثر الإقبال عليها لما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات المتنوعة”.

وأضاف: “استقبلت الخطوط الجوية الكويتية الأسبوع الماضي سفير جمهورية العراق الشقيقة لدى دولة الكويت المنهل الصافي، حيث بحثنا مع السفير سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين والسعي نحو تطويرها في كافة المجالات التي تخص قطاع الطيران”.

عمق العلاقات:

وتابع: “كما تطرقنا إلى عمق العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة وتقارب وجهات النظر فيما بينهما في كل ما يعود بالمصلحة العامة والفائدة على الطرفين ويحقق الأهداف المرجوة في توطيد أواصر الصلة بين البلدين وتعزيزها”.