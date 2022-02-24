احتفت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، بذكرى “يوم التأسيس” الذي يوافق 22 فبراير من كل عام، بمشاركة دارة الملك عبدالعزيز ونادي الصقور السعودي، وحضور قادة القطاعات الأمنية ومنسوبي الوزارة.

وتضمن الحفل أجنحة وأركانًا خاصة في بهو ديوان الوزارة بهوية المناسبة الوطنية الكبيرة التي تعبّر عن تأسيس الدولة السعودية وتاريخها التليد، وتراثها العريق، وحاضرها المجيد، وفقرات متنوعة، والعرضة وقصائد شعرية، واستعراض الفرقة الموسيقية.

ووزعت خلال الحفل الهدايا والدروع التذكارية بمناسبة “يوم التأسيس” على الحضور، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بهذا اليوم الذي يروي ملحمة بداية تأسيس الدولة السعودية وتاريخها الممتد إلى وقتنا الحاضر، بما في ذلك وحدة الصف واجتماع الكلمة بعد الفرقة، التي استمرت حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله).