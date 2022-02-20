تترقب الجماهير مباراة النصر والهلال، ضمن منافسات بطولة كأس الملك، في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه الفريقان قبل هذه المواجهة.

مباراة النصر والهلال غدًا:

ومن المقرر أن يلعب النصر والهلال، مساء يوم غد الاثنين، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، وذلك على ملعب مرسول بارك.

ويُدير مباراة الغد، الحكم الجزائري الدولي مصطفى غربال، حيث يُعد واحدًا من أبرز الحكام في إفريقيا، ودائمًا ما يتواجد في المحافل الكروية الكبرى، والتي كان آخرها كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم للأندية.

الفريقان يحلمان بخطف الكأس:

ويدخل الفريقان مباراة النصر والهلال بهدف تحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، أملًا في التتويج بلقب كأس الملك هذا الموسم، خاصة أن البطولة غائبة عن خزائنهما.

ويزيد من إثارة مباراة الغد في كأس الملك أن الفريقين مهددان بعدم المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة أن الاتحاد يُقدم أداء مميزًا وينفرد بالصدارة بفارق 7 نقاط عن النصر أقرب منافسيه.