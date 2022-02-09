ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مدعومة بمخاوف التضخم المتزايدة والتوتر بين روسيا وأوكرانيا، غير أن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية حدت من المكاسب.

أسعار الذهب:

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1827.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1849 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير في وقت سابق بالجلسة عند 1828.12 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 1827.90 دولار عند التسوية، قبل بيانات التضخم الأمريكية المنتظر صدورها الخميس.

ويشير استطلاع أجرته رويترز إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي من المتوقع أن يرتفع 7.3 بالمائة على أساس سنوي في يناير بعد أن أذكت بيانات قوية بشأن سوق العمل الأسبوع الماضي مخاوف التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمائة، ووصل عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين.

سعر الفضة:

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة 0.9 بالمائة إلى 23.19 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين 1.4 بالمائة إلى 1034.36 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 2258.87 دولار.