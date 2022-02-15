ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعاً حاداً، خلال الساعات الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر مع زيادة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى زيادة مبيعات الأسهم وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

مؤشر قيمة الدولار

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بنسبة 35ر0% إلى 41ر96 نقطة.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 30ر27 دولار أي بنسبة 5ر1% إلى 40ر1869 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 479ر0 دولار إلى 848ر23 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل. وارتفع سعر النحاس بمقدار 0015ر0 دولار إلى 5075ر4 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.