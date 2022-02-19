أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس أنه قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية حول جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) التي تسببت في وفاة أكثر من 900 ألف شخص منذ ظهورها في البلاد.

كورونا يمثل خطرًا على الصحة

وقال بايدن في إخطار صادر عن البيت الأبيض:” إن الجائحة ما تزال تسبب مخاطر كبيرة على الصحة العامة وسلامة الأمة لهذا السبب فإن حالة الطوارئ الوطنية يجب أن تستمر سارية المفعول بعد 1 مارس 2022″.

الحاجة لمواصلة حالة الطوارئ

وشدد الرئيس الأمريكي في رسالة بعث بها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيسة مجلس الشيوخ كامالا هاريس على أنه ما تزال هناك حاجة لمواصلة حالة الطوارئ الوطنية هذه، موضحا أنه من الضروري مواصلة مكافحة (كوفيد – 19) والاستجابة له بكامل طاقات وقدرات الحكومة الفيدرالية.