دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المواطنين إلى عدم الخروج إلى الشوارع، والبقاء في منازلهم قدر الإمكان، بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

لا تخافوا:

وظهر زيلينسكي في فيديو صوره عبر جواله وقال موجهًا رسالة إلى مواطنيه: “لا تخافوا”.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية الأوكرانية، صباح الخميس، عن استهداف قذائف روسية لمقرات عسكرية ومطارات بالقرب من العاصمة كييف ومدينتي كارخيف ودنيبرو، مضيفة أن دوي إطلاق النار يسمع على الحدود.

عملية عسكرية:

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

كما ندد أمين عام حلف الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، الخميس، بقوة بالهجوم الروسي الطائش على أوكرانيا الذي يعرض عددا لا حصر له من الأرواح للخطر.

وقال إن أعضاء الحلف سيلتقون لبحث العدوان الروسي المتجدد.