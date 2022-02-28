وقّع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الاثنين، على طلب عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.

طلب عضوية الاتحاد الأوروبي:

ونشر الحساب الرسمى لزيلينسكى عبر إنستجرام، صورًا من توقيع طلب العضوية، وعلق قائلًا: “لقد وقعت اليوم على طلب عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي”.

كما نشر المسؤول بوزارة الخارجية الأوكرانية أندريه سيبيجا، على حسابيه بموقع “تويتر”، صورًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يوقع طلبًا رسميًّا للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وكان زيلينسكي، طالب الاتحاد الأوروبي، أكثر من مرة في الأيام الماضية، وخلال محاولة روسيا غزو بلاده بقبول عضوية بلاده في التكتل.

الثالوث النووي الروسي في مواقع هجومية:

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات النووية أصبحت في مواقع هجومية تنفيذًا لأوامر الرئيس فلاديمير بوتين.

وكان بوتين وجه وزير الدفاع ورئيس الأركان بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: إن قوات الثالوث النووي الروسي بدأت بالمناوبات بطواقم معززة.

وأبلغ شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه تنفيذًا لأمره، بدأت مراكز التحكم التابعة لقوات الصواريخ الإستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ وقيادة الطيران بعيد المدى، بالمناوبات القتالية بطواقم معززة.

أوامر بوتين:

وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وشدد الرئيس الروسي على أن هذه الخطوة تأتي ردًّا على مسؤولي الغرب الذين “لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب.. بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا”.