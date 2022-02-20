في واحدة من أجمل “جلسات العاذرية” بنكهة الطرب الخليجي الأصيل، قدمتها الهيئة العامة للترفيه، من إشراف وتنظيم هرم شركات الانتاج والترفيه “روتانا للصوتيات والمرئيات”، ضمن فعاليات موسم الرياض، نجح سفير الأغنية الكويتية عبدالله الرويشد وفنانة العرب أحلام الشامسي مجتمعين في إعادة الزمن الجميل لكل من حضر وتابع حفلها المشترك، فدغدغا المشاعر والأحاسيس بأغانيهما التي حفرت مكانها في الوجدان من الماضي والحاضر من مشوارهما الحافل بالنجاحات والعطاءات، والأجمل عندما غنيا سويا دويتو لأعمال تركت أثرها في ذاكرة الأغنية الخليجية مثل “لما قلبي” و”أكثر من أول أحبك” و”رحلتي”، والنتيجة طرب ومتعة ما بعدهما انبهار وسعادة.

جلسة العاذرية:

كما أن متعة الغناء والترفيه، لم تغب عن جلسة العاذرية التي جمعت أحلام وعبدالله الرويشد ذلك الاحترام والتقدير بينهما، وهو ما ترجمه لقاؤهما سواء أثناء البروفات التي سبقت الحفل، أو عند التقاطهما في الكواليس الصور التذكارية مع سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات الذي كان حاضرًا في استقبالهما بالعاذرية من البداية وحتى النهاية.

رسالة للجمهور:

المطربة أحلام في بداية فقرتها الغنائية خاطبت الحضور قائلة: “أحب أن أشكركم على حضوركم.. واليوم كلهم يقولون لي الجو بارد، لكنني أراه عليل ورائع.. وبوجودكم راح تدفونا بمحبتكم. بالتأكيد، أشكر المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه على هذا المجهود الجبار وهذا المكان الرائع، كما أشكر عراب الفن سالم الهندي وكل طاقمه في روتانا على مجهودهم، وبإذن الله تكون السهرة حلوة”.

أحلام بعد انتهاء فقرتها التقت وسالم الهندي مع أهل الإعلام والسوشيال ميديا الذين أثنوا على فقرتها الغنائية شاكرين لها على هديتها التي قدمتها في الجلسة وهي أحد روائع نجاة الصغيرة، وهنا أوضحت أحلام أنها أيضًا كانت قد جهزت أغنيات لتقديمها في الجلسة لعدد من العمالقة مثل أغنية “غنيلي”، وأغنية “سألوني الناس” للسيدة فيروز لكن الوقت لم يسمح بتقديمهم.

وعن غنائها لنجاة أكدت محبتها لها، وهنا وصف “أبو فواز” ما قامت به أحلام أنه اختيار موفق.

وتوجهت أحلام من خلال أهل الإعلام بالشكر لكل الفنانين والأصدقاء الذين هنأوها بعيد ميلادها، مجيبة على سؤال يتعلق بأهدافها في المرحلة القادمة، قائلة: “النجاح هو دائمًا هدفي أن أقدم دائمًا الأفضل وأكون في مكان أفضل وتكون كل سنة أجمل من التي مضت.. والحمد لله أني أرى نجاحاتي أمام عيني”.

وكشفت أحلام أن زوجها مبارك الذي حضر معها بروفات حفلها اختار بعض الأغاني التي يحبها كي تغنيها في الحفل، مثل “صابني في الهوا” و”من بعد مزح ولعب” و”ابن التراب” وغيرها لكن لم يسعفها الوقت لتقديم كل ما اختاره.

الرويشد يمتع الجمهور:

أما المطرب عبدالله الرويشد فقبل أن يختم الحفل ويمتع الحضور بأغانيه سواء التي غناها منفردة أو دويتو مع أحلام، كان له أيضًا لقاء جمعه مع الإعلاميين وجه من خلاله رسائل حب إلى المملكة ووطنه الكويت، وأجاب عن سؤال يتعلق بمشاعره حول حفله القادم يوم 25 فبراير الذي سيشارك به في موسم الرياض تحت عنوان “ليلة في حب الكويت” بمناسبة عيدها الوطني، قائلًا: “أنا سعيد وممتن للمملكة، ونوهت على هذا الأمر عندما ذكرت أنه من سنوات، قال رحمة الله عليه الملك فهد بن عبدالعزيز: إن السعودية والكويت هما بلد واحد، لذلك أن نحتفل بالكويت في السعودية هذا شرف عظيم”.

وتابع: وأنا ممتن أن المستشار تركي آل الشيخ بادر لهذا الموضوع، كما أن أخوي سالم الهندي ما قصر وجمعنا نحن الفنانين الكويتيين (أنا ونوال الكويتية ونبيل شعيل ومطرف المطرف ومساعد البلوشي) في ليلة واحدة رغم أننا من عامين لم نجتمع سويًّا، وهذا إن دل فهو يدل على محبة المملكة العربية السعودية للكويت والعكس صحيح”.

رسالة حب:

أيضًا توجه عبدالله الرويشد برسالة حب الى المملكة بمناسبة يوم التأسيس السعودي، قائلًا: “هذا اليوم فخر لنا كخليجين وكويتيين، نحن نتمنى دومًا للمملكة العربية السعودية التقدم وهي سباقة في كل شيء، كما نتمنى من رب العالمين أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشكرًا للقائمين على هذا اليوم السعيد”.

وعن مشاركته في “جلسات العاذرية” وطابعها، كشف عبدالله الرويشد: “أنا بطبعي من عشاق البر، والبر في المملكة وخاصة العاذرية عندما تشاهده من خلال التلفاز تنبهر لكني عندما شاهدته على أرض الواقع انبهرت أكثر. وكل الثناء للمستشار الذي وضع النقاط على الحروف وجعل من العاذرية واجهة ترفيهية جميلة ضمن فعاليات موسم الرياض”.