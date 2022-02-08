قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن الليلة سيكون يوم السابع من شهر رجب، وسيكون القمر بجانب الثريا، مشيرًا إلى أن هذا التجانب يسمى بـ”الاقتران” وهو علامة وأمارة على قرب موسم الربيع، والعامة يقولون (قران سابع مجيع وشابع).

الليلة :

يوم السابع من شهر رجب

وسيكون القمر بجانب الثريا

وهذا التجانب يسمى بالاقتران

وهو علامة وأمارة على قرب موسم الربيع

والعامة يقولون(قران سابع مجيع وشابع)

فالربيع على بداياته فهو مشبع لبعض الحلال (الصغار)وبعضها لا يشبع(الكبار)

ويكون في أول عقرب السم

pic.twitter.com/TGeuOyr05k

— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 8, 2022

أولى اقترانات الربيع

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو بثه على صفحته الرسمية بتويتر، أن القمر يقع بجانب ألمع وأجمل نجو السماء الثريا، في كل شهر مرة واحدة، وهذا التجاور يسمى بالاقتران وأهمها 6 اقترانات؛ اثنان في موسم الشتاء وهما الحادي عشر والتاسع، واثنان في الربيع وهما السابع والخامس، واثنان في الصيف وهما الثالث والأول.

وأوضح الزعاق أننا نعيش الآن في أولى الاقترانات الربيعية وهو القران السابع، وهو علامة وأمارة على بداية الربيع، والربيع في بداياته مشبع لبعض الحلال وبعضها لا يشبع والأوائل قالوا “قران سابع مجيع وشابع”.

معرفة المواسم والفصول من حركة النجوم

وأشار الزعاق إلى أن العرب لم يكن لديهم تقاويم مكتوبة على الورق كحالنا الآن لمعرفة المواسم والفصول لكنهم عرفوهما بما يتحسسونه من أشياء وما يشاهدونه من نجوم في قبة السماء، فتباعد وتقارب واصطفاف الأجرام السماوية لها دلائل حسابية عندهم وأهمها الاقتران والتقابل والاستتار، فتقابل الشمس بالقمر بداية الإبدار، واقتران القمر بالشمس بداية الشهر، واستتار القمر بالشمس بداية الكسوف.