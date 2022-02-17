قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن أول فريق علمي في التاريخ الإنساني لقياس محيط الأرض وإثبات كروية الأرض بالتطبيق العملي هم الأشقاء العرب (بنو موسى) في عهد الخليفة المأمون، مشيرًا إلى أنهم استدلوا بارتفاع وانخفاض النجم القطبي بين تدمر وصحراء سنجار، وأن النتائج لم تختلف كثيرًا عن القياسات الحديثة.

أول فريق علمي في التاريخ الإنساني :

لقياس محيط الأرض وأثبات كرويتها بالتطبيق العملي هم الأشقاء الثلاثة العرب (بنو موسى)

في عهد الخليفة المأمون

واستدلوا بارتفاع وانخفاض النجم القطبي بين تدمر وصحراء سنجار

والنتائج لم تختلف كثيراً عن القياسات الحديثة

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 17, 2022

النجم القطبي أثبت كروية الأرض قديمًا

وأضاف الزعاق أن القبة السماوية تتكون من نجوم وسدوم وكواكب ومجرات، والعرب قسموا القبة السماوية إلى قسمين: شمالية وجنوبية، مضيفًا أن الشمالية هي الواقعة شمال خط الاستواء وتدور حول قطبها الشمالي (الجدي)، والجنوبية وهي الواقعة جنوب خط الاستواء وتدور حول قطبها الشمالي.

وتابع خبير الأرصاد الجوية: “فالنجوم تخلق الضوء بذاتها أما الكواكب فتعكس ضوء الشمس الواقع على سطحها، والسدوم والمجرات تجمعات نجمية مهولة”.

تحرك جميع النجوم ما عدا اثنين

وأوضح الدكتور خالد الزعاق أن جميع نجوم السماء متحركة ماعدا نجمين هما نجما القطبين الشمالي والجنوبي، لافتًا إلى أنهما ثابتان لأنهما يقعان فوق محور دوران الكرة الأرضية حول نفسها.

واستطرد الزعاق: “سكان خط الاستواء يشاهدون النجم القطبي على الأفق، وسكان القطب الشمالي يشاهدون النجم القطبي (الجدي) فوق الرأس، وما بينهما يشاهدونه مرتفعًا متفقًا مع ارتفاع العرض الجغرافي”.

واختتم كلامه بقوله: “العرب ساهموا في إثبات كروية الأرض عن طريق ارتفاع وانخفاض نجم الجدي أي نجم القطب وهو نجم صغير وخافت”.