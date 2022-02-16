طالب خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، متابعيه باستغلال طول الليل في الفترة الحالية في النوم العميق الجيد، بقوله: “خذوا حقكم من النوم.. بعد 30 ليلة يتساوى طول الليل مع النهار وحينذاك يبدأ النهار يطول على حساب الليل”، مشيرًا إلى أن نهاية شهر ذي القعدة (نهاية يونيو) سنعيش أطول ساعات النهار في السنة.

خوذوا حقكم من النوم :

بعد ثلاثين ليلة يتساوى طول الليل مع النهار

وحينذاك يبدأ النهار يطول على حساب الليل

ونهاية ذو القعدة (نهاية يونيو) سنعيش أطول نُهِر السنة

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 16, 2022

النوم قبل تساوي الليل مع النهار:

وأضاف الزعاق: “يختلف مكان وزمان شروق الشمس بشكل يومي، ويختلف مسارها بشكل فصلي، فأطول مسار لها في الصيف، وأقصر مسار لها في الشتاء، ولهذا أطول أنهار السنة في عز القيظ، وأطول ليالي السنة في عز الشتاء”.

وأوضح الزعاق أن الشمس في هذه الأيام وصلت إلى منتصف المسافة الواقعة بين مدار الجدي وخط الاستواء، وبعد شهر من الآن أي في 16 مارس ستصل إلى خط الاستواء، ووقتها سيتساوى شروق وغروب الشمس على جميع أنحاء العالم”.

وتابع خبير الأرصاد الجوية أن الليل والنهار يتقلبان ما بين الطول والقصر على جميع أنحاء العالم ما عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء، حيث الليل والنهار متساويان طوال أيام السنة، ويرجع ذلك إلى كروية الأرض ودورانها حول الشمس ودورانها حول محورها وملان هذا المحور.

واستطرد الدكتور خالد الزعاق: “إذا أشرقت الشمس من المشرق تمامًا وغربت من المغرب تمامًا فهذه أمارة وعلامة على تساوي الليل مع النهار، وهذا لا يحدث إلا في يومين في السنة 16 مارس و27 سبتمبر”.