قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق بمناسبة يوم التأسيس: إن اليوم 22 فبراير يوم مميز للمملكة العربية السعودية؛ فهو نافذة تاريخية نتعرف من خلالها لنشوء هذا الكيان العظيم، مشيرًا إلى أن هذا الكيان له حكاية والحكاية لها بداية ممتدة منذ 3 قرون بدأت من عدم وتكونت بسواعد الرجال المخلصين.

#يوم_بدينا لها حكاية عظيمة وهذه الحكاية لها بداية ممتدة ل #ثلاثة_قرون وما نشاهده من أمن وأمان ورخاء يختصر لنا قصة هذا الكيان #يوم_التأسيس #الدرعية

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 22, 2022

يوم التأسيس تاريخ وأصالة:

وأضاف الزعاق أن ما نشاهده من أمن وأمان واستقرار ورخاء يختصر لنا قصة الحكاية التي بدأت من العامية البسيطة إلى السيادة العالمية المتينة، فقوامها كالنخلة المعطاء وسرعة تطورها كالفرس العداء لأن همة السعوديين مثل جبل طويق.

وتابع: “فعند وصول الشمس عند نقطة الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر نحتفل باليوم الوطني، وقبل وصولها إلى نقطة الاعتدال الربيعي بـ 22 يومًا نحتفل بيوم التأسيس، في 22 فبراير”.

واستطرد: “فاليوم الوطني فخر واجتماع ومعاصرة، ويوم التأسيس تاريخ وأصول وأصالة”.

شهاب ونهار بالزي الشعبي:

ونشر خبير الأرصاد الجوية صورة ابنيه شهاب ونهار، على صفحته الرسمية بموقع التواصل تويتر، وهما يرتديان الزي الشعبي، بمناسبة يوم التأسيس، وهي الصورة التي لقيت إعجاب المغردين، حيث كتب طه بن حسين شاهين: “ما شاء الله.. تبارك الله، الله يحفظهم لك دكتور.. ويبارك فيهم. الكبير ما شاء الله يشبه لك، مدري إذا هو نهار..؟”.

وغرّد نايف العنزي بقوله: “حفظهما الله ورعاهما د. خالد وأقرَّ عينيك بهما، تحياتي لك في يوم التأسيس لمملكتنا العزيزة أعزها الله تعالى”.