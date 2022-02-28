وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اتفاقية تعاون مشترك مع شركة النهدي الطبية، تهدف إلى تعزيز الخدمات والتعاون والتنسيق وتمكين الخدمات اللوجستية وفق الضوابط الجمركية في مستودع الإيداع وإعادة التصدير الخاص بالشركة في مدينة جدة، وذلك بحضور معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس سهيل بن محمد أبانمي.

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة، نائب المحافظ لتيسير التجارة وتجربة العميل، المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، فيما وقعها من جانب شركة النهدي، الرئيس التنفيذي للشركة سعادة المهندس ياسر جوهرجي.

وتُحقق الاتفاقية مستهدفات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نحو تقديم خدمات جمركية متميزة وعالية الجودة في مناطق ومستودعات الإيداع، وذلك إدراكًا منها لأهميتها ودورها في تحقيق مرونة الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة عبر الحدود، ومدى إسهامها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمملكة، وذلك بما يُحقق رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز فاعلية تلك المناطق، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بادرت خلال المرحلة الماضية بالتركيز على تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير في مختلف المنافذ، حيث جرى مؤخرًا توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة مع عدد من الشركات لتحويل المناطق والمستودعات التابعة لتلك الشركات إلى مناطق ومستودعات إيداع وإعادة تصدير، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في دعم مستهدفات رؤية 2030 في أن تُصبح المملكة منصة عالمية للخدمات اللوجستية.​