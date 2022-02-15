انتهت، منذ قليل، مباراة الزمالك ضد سموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم، بفوز الفريق السكندري بهدفين دون رد.

تعادل الزمالك ضد سموحة:

وبدأت مباراة الزمالك ضد سموحة التي أُقيمت على استاد برج العرب في الإسكندرية بشكل سريع، حيث ضغط لاعبو الفريق السكندري بقوة أملًا في تسجيل هدف مبكر، إلا أنه لم يشكل خطورة حقيقة على المرمى.

ونجح الزمالك في تسجيل هدف عن طريق يوسف إبراهيم أوباما عند الدقيقة 25، إلا أن الحكم ألغاه لوجود تسلل، وتصدى محمد عواد لفرصة خطيرة من سموحة، لينحصر اللعب في وسط الملعب، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

سموحة يسجل ثنائية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني تحسن الأداء، وأنقذت العارضة والهاني سليمان فرصتين محققتين من الفريق الأبيض، واستمر الضغط عن طريق شيكابالا وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري، ولكن دون جدوى.

ونجح صديق أوجولا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 65 من تسديدة قوية، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سموحة، سددها عبدالكريم الوادي بنجاح في شباك عواد، ليمنح فريقه الهدف الثاني عند الدقيقة 78.

واستمرت محاولات الفريق الأبيض لتقليص الفارق، إلا أن الدفاع وحارس المرمى تصدوا لمحاولاتهم، لتنتهي مباراة الزمالك ضد سموحة بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2/ 0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة رصيده إلى 18 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأبيض عند 19 نقطة في المركز الثاني.