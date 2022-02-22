ظهرت ملابس يوم التأسيس، والتي تحتوي على الزي السعودي التراثي وارتداء البراقع الخاصة بالسيدات، على زوار بوليفارد رياض سيتي إحدى مناطق موسم الرياض.

الكبار والصغار بملابس يوم التأسيس

ونشرت صفحة بوليفارد رياض سيتي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورًا للكبار والصغار والرجال والنساء وهم يرتدون ملابس خاصة احتفالًا بيوم التأسيس، حيث ارتدى الزوار الزي السعودي ذات الطابع التراثي وظهرت النساء وهن يرتدين البراقع، فيما ارتدى الرجال الدقلة والعباءة، وارتدى الأطفال الزي ذات الطابع الفولكلوري، ويعبر عن زي عن سكان منطقة معينة حيث يختلف زي المنطقة الشرقية مثلًا عن زي المنطقة الجنوبية.

دخول البوليفارد بـ 55 ريالًا

يذكر أن المستشار بالديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أعلن أمس الاثنين عن قيمة تذاكر دخول بوليفارد رياض سيتي خلال الأيام المقبلة، والتي تشهد انخفاضًا كبيرًا بمناسبة احتفالات يوم التأسيس.

وكتب آل الشيخ في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم الاثنين: “من بكرة… دخول بوليفارد رياض سيتي بـ٥٥ ريالًا فقط بأيام الأسبوع والويك إند بمناسبة يوم التأسيس”.

منطقة البوليفارد:

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، واحدةً من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، حيث تحتوي على أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهٍ، إضافةً إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.