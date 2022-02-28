أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وقال السديس: إن جهود الهيئة العامة لعقارات الدولة واضحة وبارزة في المحافظة على عقارات الدولة، وأن الدور الذي يقومون به مشكورين له أثر مبارك.

واجب وطني وديني:

كما أكد على التعاون مع الهيئة في المحافظة على عقارات الدولة، مشيرًا إلى أنه واجب وطني وديني، وأن تعاون أفراد المجتمع معهم يعكس اهتمام الشعب في المحافظة على مكتسبات الدولة.

وفي الختام دعا السديس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان نظير ما يقومون به للمملكة العربية السعودية وشعبها، سائلًا الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء.