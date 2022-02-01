بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل، ما يتعلق بتحسين المنطقة المركزية ومداخل الحرمين الشريفين والمنطقة المحيطة بهما لتكون بيئة جاذبة تحقق الأنسنة وجودة الحياة.

خدمة الحرمين الشريفين:

وأكد أن تحسين المناطق المركزية بالحرمين الشريفين يساهم وبشكل كبير في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ويسهم كذلك في فك الاختناقات والازدحام بعد أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم، وأن نحافظ على بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية.

وفي الختام رفع السديس شكره وتقديره لولاة أمرنا الميامين الذين جعلوا نصب أعينهم خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.