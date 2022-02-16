وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء منصة إلكترونية لتمكين الابتكار.

تحفيز وتشجيع:

وقال السديس إن هذه المنصة تعنى بابتكارات منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك تحفز وتشجع منسوبينا لتطوير مهاراتهم الإبداعية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة، وكذلك مواكبة لرؤية الرئاسة 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، التي أتت بدعم الكفاءات الشابة، وتطوير جانب الإبداع والرقي بالخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

دعم وعناية:

وفي الختام رفع الرئيس العام شكره لولاة الأمر على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتمكين وتنمية مهارات وقدرات الطاقات الشابة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.